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Yerel Kütahya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yerel

Kütahya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 13:41:00 -
Kütahya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Selçuk Çakır idaresindeki 43 ACT 278 plakalı kamyonet, Karacakaş köyü yakınında yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Onur Topcu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Çakır, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topcu'nun cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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