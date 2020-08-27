  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kütahya'da açık oto pazarı ve semt pazarlarında sigara yasağı
Aktüel

Kütahya'da açık oto pazarı ve semt pazarlarında sigara yasağı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:39:55 -
Kütahya'da açık oto pazarı ve semt pazarlarında sigara yasağı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında pazarlarda sigara içilmesine yasak getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun, salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla yeni kararlar aldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunanlar da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, il genelinde yapılacak kına organizasyonlarının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yasaklanmasına, açık oto pazarı, sosyete pazarı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde sigara içilmesinin yasaklanmasına, alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının genel kolluk marifeti ve zabıta ekipleri ile denetlenmesine karar verildi."

Açıklamada, tedbirlere uymayanlar hakkında idari para cezası ve aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince adli işlem yapılacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun son hamlesi çileden çıkardı

CHP'nin tartışmalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beş ilçede bulunan taşınmazları satışa çıkartıyor...
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı
Dünya

Trump'tan Miçotakis'e Doğu Akdeniz çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Doğu Akdeniz'deki gerginlik nedeniyle Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ya..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı