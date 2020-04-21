Kütahya’da 700 aileye gıda yardımı

Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Kütahya’da ihtiyaç sahibi 700 aileye her ay düzenli olarak kuru gıda yardımı yapıldığını ifade etti.

Aydın, gıda yardımının devletin ilgili kurumlarınca tespit edilen ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırıldığını dile getirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tüm illerde yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirten Müdür Aydın, "Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bağlı illerimiz olan Kütahya, Afyonhisar, Uşak ve Eskişehir’de her ay ihtiyaç sahibi 700’er ailemize yardım yapıyoruz. Biz Yıldırım Beyazıt Han’ın döneminde belirlediği hayır şartlarında yardım dağıtıyoruz. Bu yardımları Yıldırım Beyazıt Han’ın adına yapıyoruz. Bizim yaptığımız iş, bir emanetin yerine getirilmesidir" ifadelerini kullandı.