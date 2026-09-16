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Yerel Kütahya'da 4 valizden 98,74 kilogram pregabalin çıktı: 1 şüpheli tutuklandı
Yerel

Kütahya'da 4 valizden 98,74 kilogram pregabalin çıktı: 1 şüpheli tutuklandı

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Kütahya'da 4 valizden 98,74 kilogram pregabalin çıktı: 1 şüpheli tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin operasyonunda 4 valizde 98,74 kilogram pregabalin ele geçirildi; gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 4 valiz içerisinde toplam 98,74 kilogram sentetik ecza hammaddesi (Pregabalin) ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Operasyon, uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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