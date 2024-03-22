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Yerel Kütahya’da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
Yerel

Kütahya’da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-03-22 07:01:00 -
Kütahya’da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kütahya’da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin M. Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi ile başlattığı çalışma çerçevesinde yapılan yakalamalarda, 4.57 gram bonzai, 1,55 gram metamfetamin ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. Ekipler, M.Ö. isimli şahsın Y.A. isimli şahıstan da uyuşturucu madde temin ederek kullanıcılara sattığını tespit etti.

Yakalanan her iki şahıstan M.Ö’nün evinde yapılan aramada, 2,35 gram bonzai, 4,42 gram metamfetamin, 2 adet cam aparat, 1 adet tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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