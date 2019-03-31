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Kütahya yerel seçim sonuçları 2019 | Kütahya ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Pazar 16:52
Kütahya yerel seçim sonuçları 2019 | Kütahya ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Kütahya 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Kütahya yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Kütahya, 2019 seçim sonuçları Kütahya, 2019 yerel seçim sonuçları Kütahya, son yerel seçim sonuçları Kütahya, Kütahya ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

KÜTAHYA 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Kütahya Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

AK Parti Kütahya belediye başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, CHP Kütahya belediye başkan adayı Eyüp Kahveci, MHP Kütahya belediye başkan adayı Alim Işık,SP Kütahya belediye başkan adayı Ömer Faruk Evren, DSP Kütahya belediye başkan adayı Osman Çelik, TKP Kütahya belediye başkan adayı Nadide Nurdan Yıldırım, İyi Parti Kütahya belediye başkan adayı Aynur Sezer, Demokrat Parti Kütahya belediye başkan adayı Ayşe Ceylan, BTP Kütahya belediye başkan adayı Yasin Baş oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Kütahya, Kütahya belediye Seçim sonuçları Kütahya 2019 yerel seçim sonuçları ve Kütahya ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

2014 Kütahya yerel seçim sonuçları

AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi  %48,9

MHP - Milliyetçi Hareket Partisi  %46

CHP - Cumhuriyet Halk Partisi  %1,6

SP - Saadet Partisi  %2,4

BBP - Büyük Birlik Partisi  %0,5

BTP - Bağımsız Türkiye Partisi  %0,1

 

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:52
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