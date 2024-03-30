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Eğitim Kütahya OSB'de çevre sevgisi filizlendi
Eğitim

Kütahya OSB'de çevre sevgisi filizlendi

Yeniakit Publisher
2024-03-30 18:19:00 -
Kütahya OSB'de çevre sevgisi filizlendi

TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi

TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Orman Haftası kapsamında, çevre ve doğa bilincinin önemine vurgu yapmak adına fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Yaşanabilir bir doğa için bir araya gelen öğrenciler, toprakla buluşturdukları fidanlara ilk can suyunu verdiler.

Fidan dikimi etkinliğine katılan öğrencilerin mutlu ve heyecanlı halleri gözlerden kaçmadı. Etkinlik sırasında öğrencilere eşlik eden öğretmenler, gençlerin doğaya olan duyarlılığını ve çevre bilincini artırmak adına bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptılar.

Toprakla buluşan her fidanın geleceğe umutla açılan bir kapı olduğuna inanan öğrenciler, fidanları dikerek doğaya verilen zararı onarmayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçladılar.

TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği fidan dikimi etkinliği, çevre bilincinin ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerken, gençlerin doğaya olan duyarlılığını da bir kez daha gözler önüne serdi.

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