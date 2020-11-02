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Gündem Kütahya fay hattı nereden geçiyor? Kütahya fay hattı haritası
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Kütahya fay hattı nereden geçiyor? Kütahya fay hattı haritası

Kütahya fay hattı nereden yok? Kütahya’da deprem fay hattı nereden geçiyor? İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası fay hattı sorgulama yapılmaya başlandı. Özellikle de İzmir depremi sonrası Türkiye fay hattı haritası merak edilmekte. Kütahya’da fay hattı nereden geçiyor? Kütahya’da fay hattı var mı? İşte Kütahya fay hattı haritası.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:56:00 - 2020-11-02 15:59:07
Kütahya fay hattı nereden geçiyor? Kütahya fay hattı haritası

Son deprem İzmir'de meydana geldi. İzmir'in Seferhisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ege ve Marmara Bölgesi'nde çok sayıda ilde de hissedildi. İzmir depreminin ardından fay hatlarının nereden geçtiği araştırılmaya başlandı. Peki Kütahya'da fay hattı nereden geçiyor? İşte Kütahya fay hattı sorgulama ekranı.

İzmir depreminin ardından vatandaşlar deprem fay hattı sorgulama yapmak için Maden Tetkik Arama (MTA) fay hattı haritası ile AFAD fay hattı sayfası üzerinden fay hatları sorgulanabiliyor.

Kütahya'da fay hattı nereden geçiyor?

Kütahya deprem risk haritasına bakıldığında Domaniç, Tunçbilek, Taşvanlı, Köprüören, Porsuk, Sabuncu, Altıntaş, Dumlupınar ikinci derece deprem bölgesinde yer alırken, Simav, Emet, Dağardi, Hisarcık, Örencik, Aslanapa, Çavdarhisar, Gediz, Pazarlar, Saphane ise birinci dereceden deprem kuşağında yer almakta. Kütahya fay hattalır, Akşehir’den başlayıp, kuzeybatı yönünde ilerleyen Gediz ve Simav fay hatlarıdır.

Gediz hattında 1970 yılında yaşanan 7.2’lik deprem bizleri şaşırtan ve korkutan bir deprem olmuş ve çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Kütahya il merkezinden geçen bir hat vardır.

Kütahya toplanme yerleri

Kütahya deprem toplanma yerleri nerede?

Kütahya il ve ilçeleri deprem toplanma alanları sorgulamak için tıklayın

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Türkiye Deprem Tehlike Haritaları sorgulamak yapmak için tıklayın.

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