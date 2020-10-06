  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Kusursuz" 102 karat pırlanta 15,7 milyon dolara alıcı buldu
Aktüel

"Kusursuz" 102 karat pırlanta 15,7 milyon dolara alıcı buldu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:23:28 -
"Kusursuz" 102 karat pırlanta 15,7 milyon dolara alıcı buldu

ANKARA (AA) - Hong Kong'da düzenlenen müzayedede "kusursuz" olarak nitelendirilen 102 karatlık pırlanta 15,7 milyon dolara satıldı.

BBC'de yer alan habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sotheby's şirketi, Hong Kong'da internet üzerinden açık artırma düzenledi.

"Kusursuz" olarak nitelendirilen 102 karatlık pırlanta müzayedede 15,7 milyon dolara alıcı buldu.

Pırlantanın, 2018'de Kanada'da bir madende keşfedilen 271 karatlık elmastan kesildiği belirtildi.

Uzmanlar, pırlantanın oldukça ucuz bir fiyata satıldığını ifade etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Salih Müslim'in yeğeni koordinatları verdi
Gündem

Salih Müslim'in yeğeni koordinatları verdi

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışması sonucunda teslim olan, PYD lideri Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim terör örg..
İran'dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Toprakları terk edip uluslararası sınırlarına çekilmeli
Dünya

İran'dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Toprakları terk edip uluslararası sınırlarına çekilmeli

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Da..
Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu
Siyaset

Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu

Ömrünü İslam’a hizmete adayan Mehmet Fırıncı Hoca’nın cenaze merasimini diline dolayan Emin Çölaşan, AK Partili isimlerin cenazeye katılımın..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay