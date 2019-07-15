Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu

Yaz aylarında yapılan düğünlerde, genç çiftlerin mutlu günlerini ölümsüzleştiren fotoğraflar için Kuşu göletinintercih edildiği belirtiliyor.

Kuşu Beldesinde düğün hazırlıkları yapan çiçeği burnunda çift Derya ve Cemal Aydoğdu, beldelerinin piknik alanı olan, doğa harikası Kuşu göletinde düğün fotoğrafı çektirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. Simav’ın bir çok yerinde doğal stüdyo alanı olduğunu söyleyen Aydoğdu çifti, Kuşu göletinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını ifade ettiler.