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Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu

Kütahya’nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kuşu göleti, doğa harikası özelliğiyle, evlenen çiftlerin en mutlu anlarına şahitlik ediyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:56
Kuşu Göleti doğal fotoğraf stüdyosu

Yaz aylarında yapılan düğünlerde, genç çiftlerin mutlu günlerini ölümsüzleştiren fotoğraflar için Kuşu göletinintercih edildiği belirtiliyor.

Kuşu Beldesinde düğün hazırlıkları yapan çiçeği burnunda çift Derya ve Cemal Aydoğdu, beldelerinin piknik alanı olan, doğa harikası Kuşu göletinde düğün fotoğrafı çektirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirttiler. Simav’ın bir çok yerinde doğal stüdyo alanı olduğunu söyleyen Aydoğdu çifti, Kuşu göletinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:56
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