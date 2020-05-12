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Dünya

Küstah provokasyon! Türkiye'de vurulacak şehirleri işaretlediler

Türkiye'ye karşı provokatif açıklamalarda bulunan Yunanistan'da son paylaşılan harita, alçaklıkta sınır tanımadıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 20:19:00 - 2020-05-12 20:20:21
Küstah provokasyon! Türkiye'de vurulacak şehirleri işaretlediler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden duyduğu hazımsızlığı provokatif açıklamalarıyla gündeme getiren Yunanistan'da skandal bir harita paylaşıldı. 

Skandal haritada Türkiye'de hedef gösterilen bölgeler yer alıyor. Haritada küstahlıkta sınır tanımayan Yunanistan'ın adalarda bulunan füzeleri de gösterildi.

Haritada hedef olarak; Balıkesir, İzmir, Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ile Marmaris'te bulunan Aksaz Askeri Üssü gösterildi.

İşte o harita:

Yunan Bakan Türkiye'ye meydan okumuştu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında; Türk jetlerinin Yunanistan hava sahasını iddia ederek Türkiye'ye aklınca meydan okumuştu. 

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