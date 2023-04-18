  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tahmin bile edemezsiniz! Yolcu uçağından bakın ne yapılacak

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinden sevindiren haber: 900 üründeki sabit fiyat uygulaması bir ay uzatıldı! Bakın hangi ürünler indirimli olacak?

Kapalıçarşı'ya baskın! Ele geçirilen elmasın değeri dudak uçuklattı

Putin'den gövde gösterisi! Herson ve Luhansk bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi

Kandil bu yüzden CHP’yi istiyor! PKK’lıların cirit attığı yere bir de şimdi bakın

Ayı'nın Öcalan iddiasına görülmemiş KARARtma: Pazarlığı söylemeye korktular

Abdulkadir Selvi'den bomba "MHP" çıkışı! Seçimden sonra...

Abdullah Ağar, ABD'nin gözden kaçan Türkiye planını ilk kez açıkladı! 3 hafta boyunca bunu istiyorlar...

Bağımsızlık ateşi Filyos'ta yanacak! Müjdeler için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

ABD'nin diplomatik konvoyuna ateş açıldı
Spor Küstah İngilizlerin oyununa gelme UEFA! Müthiş gelişme...
Spor

Küstah İngilizlerin oyununa gelme UEFA! Müthiş gelişme...

Yeniakit Publisher
2023-04-18 17:39:00 -
Küstah İngilizlerin oyununa gelme UEFA! Müthiş gelişme...

Bu sezon İstanbul'da düzenlenmesi beklenen Şampiyonlar Ligi finalinin mayıs ayındaki seçimler nedeniyle başka bir şehre alınacağı iddia edildi.

Bu sezon İstanbul'da düzenlenmesi beklenen Şampiyonlar Ligi finalinin mayıs ayındaki seçimler nedeniyle başka bir şehre alınacağı iddia edildi.

Finali İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Şampiyonlar Ligi'nde sezonun son evresine girilirken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul'da oynanması planlanan 2022-23 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınabileceği öne sürüldü.

İngiliz basınından Independent'in haberine göre; Türkiye'de yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri sebebiyle Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması gündeme geldi.

Independent'in haberinde şu ifadeler kullanıldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Seçim nedeniyle İstanbul'da ve Türkiye'de huzursuz bir ortam var. Kim kazanırsa kazansın, siyasi uzmanlara göre bu huzursuz ortam devam edebilir. Eğer bu durum gerçek olursa, UEFA maçın oynanacağı yeri değiştirebilir. Son 3 sezonda final yerlerini değiştiren UEFA, bunu yapmaya artık çok daha hazır durumda."

İlk olarak 2019-20 yılında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Bayern Münih-PSG finali, pandemi sebebiyle Portekiz'in Lizbon şehrine alınmış ve Benfica Stadyumu'nda oynanmıştı.

1 yıl sonra ise yine İstanbul'da oynanması planlanan Chelsea-Manchester City finali, Türkiye'nin İngiliz hükümetinin Covid kırmızı listesinde bulunması sebebiyle yine Portekiz'e, bu kez Porto şehrine verilmişti.

Son olarak geçtiğimiz yıl, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanması planlanan Liverpool-Real Madrid finali, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'na verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23