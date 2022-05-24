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Küstah Ibrahimovic, haddini aştı! Hakan'ı hedef gösterdi...

Milan'ın şampiyonluğuyla gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'na Zlatan Ibrahimovic de sataştı. Yıldız oyuncu kutlamalarda, "Hakan Çalhanoğlu'na mesaj gönderelim... Duymuyorum!" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 15:17:00 -
Küstah Ibrahimovic, haddini aştı! Hakan'ı hedef gösterdi...

Milan'ın şampiyonluğuyla gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'na Zlatan Ibrahimovic de sataştı. Yıldız oyuncu kutlamalarda, "Hakan Çalhanoğlu'na mesaj gönderelim... Duymuyorum!" dedi.

İtalya Serie A'nın 38'inci haftasında deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 mağlup eden Milan, Inter ile girdiği kıyasıya mücadelede kazanan taraf olmayı bildi ve şampiyonluğa ulaştı.

Ligin son haftasında şampiyonu belirleyecek karşılaşmada Sassuolo sahasında Milan'ı konuk etti. Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 17 ve 32'nci dakikalarda Giroud ile 36'ncı dakikada Kessie'nin golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, bu sonuçla en yakın rakibi Inter'in 2 puan önünde mutlu sona ulaştı.

11 yıllık hasret sona erdi

Stefano Pioli'nin öğrencileri toplamda 18'inci şampiyonluğa ulaştı. Son olarak 2010-11 sezonunda şampiyon olma başarısı gösteren kırmızı-siyahlılar, 11 yıllık aranın ardından tekrardan mutlu sona ulaştı.

Ibrahimovic, kutlamalarda Hakan Çalhanoğlu na sataştı #2

Hakan Çalhanoğlu’nun şansızlığı
Milan'ın şampiyonluğu milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun şanssızlığını gündeme getirdi. Geçen sezon Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Inter'e karşı şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak mutlu sona ulaşan taraf Inter olmuştu.

Bu sezon başında Milan'dan ayrılarak Inter'e imza atan Çalhanoğlu, bu kez Inter formasıyla Milan'a karşı şampiyonluk yarışı verdi ve kupayı Milan müzesine götürdü. Yıldız oyuncu, eski takımı Milan'ın şampiyon olmasıyla birlikte İtalya'da bir kez daha lig şampiyonluğu yaşayamayarak lanetini bozamadı.

Bu sezon Inter formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 12 asistlik katkı yaptı. Milli oyuncumuz, Inter'de İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Zlatan, kutlamalarda Hakan'a sataştı

Zlatan Ibrahimovic, 11 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluğun kutlamalarında Milan taraftarlarından Hakan Çalhanoğlu'na mesaj göndermelerini istedi. Deneyimli oyuncu, "Hakan Çalhanoğlu'na mesaj gönderelim... Duymuyorum! Haydi Hakan için mesaj gönderelim..." diyerek milli futbolcuya sataştı.

Şampiyon Milan'da taraftar, sezon başında Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun her fırsatta protesto ediyor. Hemen hemen her kutlamada milli futbolcunun aleyhine tezahüratlarda bulunurken aynı zamanda ağır şekilde tepki gösteriyorlar.

Milli yıldız ayrıca sezon boyunca her Milano derbisinde ıslıklanmıştı.

Hem Milan'da hem Inter'de oynayan oyuncular

Daha önce de hem Inter'de hem Milan'da oynayan birçok oyuncu olmuştu. Ancak hiçbiri Hakan Çalhanoğlu kadar tepki toplamadı.

İşte o oyunculardan bazıları...

Ibrahimovic
Pirlo
Seedorf
Ronaldo
Davids
Cassano
Bonucci
Chiristian Vieri
Mario Balotelli
Roberto Baggio
Hernan Crespo
Patrick Vİeira

 

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