Küstah HDP’li AK Partililere Saldırı!

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- HDP'li Milletvekillerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçişi sırasında izin vermeyen korumalara saldıran HDP Tunceli Milletvekili Ali Can Önlü, hızını alamayarak bu sefer da AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu'ya yöneldi. Aziz Babuşçu HDP’li vekile durumu izah etmek istedi ancak onu sakinleştiremedi. Tartışmalara AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da katılınca sözlü münakaşa yumruklaşmaya döndü.