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Küstah HDP’li AK Partililere Saldırı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçisi esnasında kendisine izin verilmeyen HDP Tunceli Milletvekili Ali Can kavga çıkarttı.

08 Ocak 2019 Salı 14:39

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- HDP'li Milletvekillerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçişi sırasında izin vermeyen korumalara saldıran HDP Tunceli Milletvekili Ali Can Önlü, hızını alamayarak bu sefer da AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu'ya yöneldi. Aziz Babuşçu HDP’li vekile durumu izah etmek istedi ancak onu sakinleştiremedi. Tartışmalara AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da katılınca sözlü münakaşa yumruklaşmaya döndü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:39
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. HDP Tunceli Milletvekili Ali Can Önlü
  3. AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu
  4. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora

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