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Küstah Avrupa'dan Ayasofya hakkında skandal karar!

Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. Raporda en dikkat çeken skandal ise "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmemesi" oldu.

14 Mart 2019 Perşembe 16:39
Küstah Avrupa'dan Ayasofya hakkında skandal karar!

Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. AP raporunda, Türkiye'ye verilen üyelik öncesi AB fonlarının da gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek bu fonların doğrudan Türkiye'deki sivil toplum için kullanılması ve Erasmus programındaki öğrenciler, akademi dünyası ve gazetecilerle ilgili programlara yatırılması savunuldu.Raporda ayrıca Ayasofya'nın camiye dönüştürülmemesi vurgusu yapıldı.

Danıştay reddetmişti

2005 yılında Bakanlar Kurulu'nun Ayasofya'nın müze yapılmasına dair kararının iptali için Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 10. Dairesi, derneğinin iptal talebini reddederek, dernek bu karara karşı karar düzeltme başvurusunda bulunmuştu. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da başvurunun reddine kararlaştırmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:39
  1. Avrupa Parlamentosu
  2. Skandal karar
  3. Ayasofya Camii
  4. Türkiye-AB müzakereleri

YORUM YAZ

  • mm37 dk önce
    alçaklar....kaşıkçının eli kanlı kaatiline, darbeci kaatil sisiye saygı! duyar içişlerine(!) karışmaz koşa koşa gider, kaatil terör örgütü İsrailin Kudüs ve Filistinde döktüğü kanlara-işgale kör/sağır olur;.... Türkiye olduğu zaman haçlı ruhu, Osmanlı ve İslam düşmanlığı, terörisr FETÖ/PKK seviciliği hortlar...
  • YusufYusuf43 dk önce
    Osmali ayasofyayi ibadete aciyor mustafa kemal ayasofyayi ibadete kapatip muzeye ceviriyor. Adamlar hem aralarina (ab) almiyor hemde emir verirmis gibi havalarini atiyorlar. Bizde ayasofyayi tekrar ibadete acmaz isek yaziklar olsun bize
  • Kocasolak Kocasolak 47 dk önce
    Yunanistan başta olmak üzere BİNLERCE cami, medrese ve vakıf mallarımız NEREDE????? Koca Atina’da bir tek cami bırakmayan tek dişi kalmış canavar. Reisim bunların kapı kulluğunu sürdürecekmişiz?
  • faynurfaynur50 dk önce
    ula olara neee hangi kapının köpeği onlar

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