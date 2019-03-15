Küstah AP’a büyük tepki

Geçtiğimiz gün Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada, Türkiye'nin AB müzakerelerinin askıya alınması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi. Öneri 370’e karşı 109 oyla kabul edilirken AP ilk kez üyelik sürecindeki aday bir ülke ile müzakerelerin askıya alınması çağrısında bulunmuş oldu. Parlamento oylaması sembolik önem taşırken, Avrupa Komisyonu üzerinde bağlayıcı bir etkisi bulunmuyor.

AP çifte standart uyguluyor

Raporu Akit’e değerlendiren AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “AP, 50 yılı aşkındır Türkiye ile müzakereleri sürdürme aşamasındaydı. Bugün de askıya alma kararı verdiler. Bu zamana kadar bir geciktirme, engelleme içerisinde oldular. O yüzden aldıkları bu kararın bizim açımızdan herhangi bir önemi ve ehemmiyeti yok. Bunun bir geçerliliği de yok. AP’nin almış olduğu bu karar seçim öncesi açıkçası bir operasyon. Ama buna müsaade edilmeyecektir. Kriterleri tutmadığı halde pek çok ülkeyi AB’ye üye yaptılar. Şimdi iş Türkiye’ye gelince çifte standartlarını uygulamaya koydular. Bu kendileri için bir ayıptır”dedi.

AK Parti SözcüsüÖmer Çelik, sosyal medya hesabından, AP’nin kararına ilişkin paylaşımda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında, “Bizim açımızdan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar bu. Bu itibarsız karar, AP'nin artık aşırı sağın ideolojik güdümüne girdiğinin ilan edilmesidir. AP demokratik gelişmeye açık ve destekleyici kararlar almaktan uzaklaştı. Aşırı sağın dar penceresinden bakıyor dünyaya” değerlendirmesinde bulundu.

Kararın arkasında art niyet var

Bugüne kadar hiçbir ülkeye karşı böyle bir kararın alınmamasına dikkat çeken AK Parti Gaziantep MilletvekiliAhmet Uzer, “Avrupa Parlamentosu Türkiye’nin seçime girdiği zamanlarda, bu tür siyasi kararlar aldığını biliyoruz. Hiçbir üye ülkeye karşı alınmayan bir kararı Türkiye’ye karşı alınması bunun arkasında bir art niyet olduğunu gösterir. Biz, yolumuza devam ediyoruz. Bu raporun herhangi bir bağlayıcılığı yoktu. Biz kendi değerlerimize, kararlarımıza en ufak bir ödün vermeyiz. Biz ülkemiz için hayırlı ve doğru olan neyse yapmaya çalıştık ve yapmaya da devam edeceğiz. Alınan karar bizim için yok hükmündedir” şeklinde konuştu.

AP’de kabul edilen Türkiye raporuna tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ise, “İmparatorluk bakiyesi olan dünyaya adalet dağıtmış bir milletin temsilcileriyiz. Bizim için hiçbir anlamı olmayan değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar” dedi.

Bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AP Genel Kurulu'nda kabul edilen tavsiye kararı niteliğindeki 2018 Türkiye raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

“Avrupa Parlamentosu'nun 2018 Türkiye raporunun içeriği, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak gayretlerin arttığı bir süreci baltalama teşebbüsüdür" değerlendirmesini yapan Kalın, raporda gerçekleri yansıtmayan mesnetsiz iddialara başvurulmasının, Avrupa'daki aşırı siyasi akımların, Türkiye'ye karşı sergiledikleri ön yargılı tutumu açığa çıkardığını ifade etti.