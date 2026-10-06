Kuşların kafasını ısırarak koparan o vahşi tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kuşa yönelik vahşi eylemlerini cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan şüpheli, yakalanıp hak ettiği yere, cezaevine gönderildi.
Dehşet olay, dün Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde kaydedildi. Y.T. isimli şahıs, yakaladığı iki kuşa yönelik gerçekleştirdiği vahşi eylemleri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde şüphelinin kuşlardan birinin başını ağzıyla kopardığı, diğer kuşun başını ise bıçakla kestiği anlar yer aldı.
Şüphelinin söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından görüntüler büyük tepki topladı. Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri görüntüler sonrası kimliğini belirlediği vahşiyi ininde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak hak ettiği yer olan Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.