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Gündem Şanlıurfa’ya inen uçakta “bomba” notu! Tüm uçuşlar durduruldu!
Gündem

Şanlıurfa’ya inen uçakta “bomba” notu! Tüm uçuşlar durduruldu!

Yeniakit Publisher
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Şanlıurfa’ya inen uçakta "bomba" notu! Tüm uçuşlar durduruldu!

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara-Şanlıurfa seferini gerçekleştiren AJet’in 4180 sefer sayılı uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara-Şanlıurfa seferini gerçekleştiren AJet’in 4180 sefer sayılı uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara’dan Şanlıurfa’ya gelen AJet 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunduğunu açıkladı.

Şıldak, 5 Ekim 2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan hareket eden uçağın saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yaptığını belirtti. Yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesinin ardından güvenlik birimleri tarafından uçakta patlayıcı madde araması gerçekleştirileceğini bildirdi.

 

“BÜTÜN TEDBİRLER ALINMIŞTIR”

Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunduğunu aktaran Şıldak, “Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

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