  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şanlıurfa’ya inen uçakta “bomba” notu! Tüm uçuşlar durduruldu! Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında 13 tutuklama: Başkan Özmen de cezaevine gönderildi Hürmüz’de tankere bilinmeyen mühimmat isabet etti: Makine dairesinde yangın CENTCOM’dan İran ablukası açıklaması: 130 geminin rotası değiştirildi ABD’li Wilson’dan Türkiye’nin yer aldığı ittifaka “Orta Doğu’nun NATO’su” yorumu BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi İtalya engelini aşamadık Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi
Yerel Fethiye’de şaşırtan evlilik teklifi
Yerel

Fethiye’de şaşırtan evlilik teklifi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fethiye’de şaşırtan evlilik teklifi

Muğla’nın Fethiye ilçesine tatile gelen Ömer Faruk İkiz, kız arkadaşı Merve Çabuk’a Tarzan Koyu’nda unutulmaz bir evlenme teklifi yaptı. Yaklaşık 5 metre derinlikte gerçekleştirilen sürpriz teklif, su altı kamerasıyla kaydedildi.

Fethiye'ye birlikte tatile gelen Ömer Faruk İkiz ve Merve Çabuk, tatillerini unutulmaz bir hale getirdi. İkiz, kız arkadaşına su altında evlilik teklifi yapmak için Fethiye'de dalış eğitmenliği yapan Önder Diktaş ile iletişime geçti. Dalış teknesiyle Tarzan Koyu'na açılan çift, dalış kıyafetlerini giyerek Önder Diktaş ve diğer eğitmenlerle birlikte denizin yaklaşık 5 metre derinliğine daldı. Sualtındaki dalış sırasında daha önceden hazırlanan ve üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açıldı.

Merve Çabuk'un "Evet" cevabının ardından Ömer Faruk İkiz, kız arkadaşının parmağına tektaş yüzük taktı. Çiftin su altında yaşadığı mutluluk dolu anlar, su altı kamerasıyla kaydedildi.

Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş da genç çiftin mutluluğuna su altında şahitlik etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fethiye’de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fethiye’de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gündem

Fethiye’de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

'18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlaması: CHP'li Fethiye meclis üyesine kesin ihraç
'18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlaması: CHP'li Fethiye meclis üyesine kesin ihraç

Aktüel

'18 yaşından küçük kız bulundurma' suçlaması: CHP'li Fethiye meclis üyesine kesin ihraç

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23