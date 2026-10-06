Fethiye’de şaşırtan evlilik teklifi

Fethiye'ye birlikte tatile gelen Ömer Faruk İkiz ve Merve Çabuk, tatillerini unutulmaz bir hale getirdi. İkiz, kız arkadaşına su altında evlilik teklifi yapmak için Fethiye'de dalış eğitmenliği yapan Önder Diktaş ile iletişime geçti. Dalış teknesiyle Tarzan Koyu'na açılan çift, dalış kıyafetlerini giyerek Önder Diktaş ve diğer eğitmenlerle birlikte denizin yaklaşık 5 metre derinliğine daldı. Sualtındaki dalış sırasında daha önceden hazırlanan ve üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açıldı.

Merve Çabuk'un "Evet" cevabının ardından Ömer Faruk İkiz, kız arkadaşının parmağına tektaş yüzük taktı. Çiftin su altında yaşadığı mutluluk dolu anlar, su altı kamerasıyla kaydedildi.

Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş da genç çiftin mutluluğuna su altında şahitlik etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.