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Kuşatma devam ediyor! El bombası atan 2 PKK'lı öldürüldü

Tunceli Munzur Milli Vadisi Parkı'nda takviye gönderilen birliklerle karadan ve havadan kuşatılan mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon, olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 13:53
Kuşatma devam ediyor! El bombası atan 2 PKK'lı öldürüldü

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki bir mağarada saklandıkları belirlenen terörist grubunun teslim olması için güvenlik güçleri, olumsuz hava koşullarına rağmen operasyon yapıyor. Girişi patlatılarak ses sistemi kurulan mağaradaki teröristlere sürekli 'teslim ol' çağrısı yapılıyor.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan sarp ve kayalık alanda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Cumartesi günü bir mağarada terörist grubunun saklandığını belirledi. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu teröristler, ateşle karşılık verince çıkan çatışmada 2 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Çevresi takviye gönderilen birliklerle karadan ve havadan kuşatılan mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon, olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor. Teröristlerin mağaradan güvenlik güçlerine sürekli el bombası atıp, ateş açtığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, mağaranın girişini patlatarak genişletti. Güvenlik güçleri, katlı ve 800- 900 metre derinlikte olduğu belirtilen mağaradaki teröristlere kurulan ses sistemi aracığıyla 'teslim ol' çağrısı yapıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:53
  1. Tunceli
  2. Munzur Vadisi Milli Parkı
  3. terör operasyonu
  4. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • ŞABAN ŞABAN 46 dk önce
    güvenlik güççlerisizde akıl yok galiba ..NUFUZ EDİCİ BOMBA .... CUUUFFF...DİREK EŞEK MEZARLIĞINA
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Gavuroğlu gavurlara basın sana zehirli gazı, gavur gibin çırpına çırpına gebersin vatan hainleri. Bundan böyle karşılık verilen her noktada bu tatbik edilmeli. Gebertip yabaniler yem olarak bırakılmalı. Yesin ve... nlar bu it sürülerinin leşlerini
  • MaraşlıMaraşlı2 sa önce
    Ne teslimi fareleri sıkıştırmışsınız topunu gebertin alçakların

Günün Özeti

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