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Aktüel

Kuşadası’nı karıştıran alkollü şahıs tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde önce bir restoranda hesap ödememek için denize atlayıp kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan, daha sonra serbest kalıp bir taksiyi kaçıran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:56:06 -
Kuşadası’nı karıştıran alkollü şahıs tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde önce bir restoranda hesap ödememek için denize atlayıp kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan, daha sonra serbest kalıp bir taksiyi kaçıran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kuşadası Limanı civarındaki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Salu isimli bir kişi, 2 saat kaldığı balık restoranında alkol alıp yemek yedi. Daha sonra hesabı isteyen Salu, 330 TL gelen hesabı ödememek için denize atlayıp kaçmaya çalıştı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılan alkollü vatandaş, işletmenin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.


Olayın üstünden 5 saat geçtikten sonra Setur Marina civarında bir taksiyi çalan Salu, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler taksi hırsızının peşinden bir an olsun ayrılmadı. Bir otelin bahçesine giren Salu, kaçacak bir yer bulamayınca yakayı ele verdi.


Yeniden gözaltına alınarak bir günde ikinci kez hakim karşısına çıkarılan Zafer Salu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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