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Sağlık

Kuşadası’nda Milli park dezenfekte edildi

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası milli parkı dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 09:59:17 -
Kuşadası’nda Milli park dezenfekte edildi

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası milli parkı dezenfekte edildi.


Sokağa çıkma kısıtlamasından da faydalanılarak gün içerisinde milli park içerisinde tüm koylar ve kullanım alanları dezenfekte işleminden geçirildi. Milli Park Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Milli Parkımızda ekiplerimiz Salgın önlemleri kapsamında her gün,ziyaretçilerimizin yoğun olarak kullandığı tüm alanları,Sağlık Bakanlığımızca onaylı dezenfektanlarla dezenfekte etmektedir. Milli Parkımıza gönül rahatlılığıyla gelebilir,temiz ve hijyenik bir ortamda dinlenebilirsiniz “ denildi.

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