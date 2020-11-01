Kuşadası'nda korkutan deprem
Aydın'ın Kuşadası açıklarında 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Gelen son dakika haberine göre; Kuşadası açıklarında saat 10.05'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Aydın'ın Kuşadası açıklarında 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Gelen son dakika haberine göre; Kuşadası açıklarında saat 10.05'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23