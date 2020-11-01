  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kuşadası'nda korkutan deprem
Gündem

Kuşadası'nda korkutan deprem

Aydın'ın Kuşadası açıklarında 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:22:00 - 2020-11-01 10:23:11
Kuşadası'nda korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Kuşadası açıklarında saat 10.05'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron için flaş talep: Ülkemize girdiği an yakalayın
Dünya

Macron için flaş talep: Ülkemize girdiği an yakalayın

Fas'ta bir insan hakları derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında suç duyurusu yaparak, ülke topraklarına girmesi halinde yaka..
Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?
Gündem

Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?

Son dakika haberler. Türkiye İzmir’den gelen deprem haberiyle sarsıldı. AFAD ve Kandilli son deprem haberini İzmir’de olduğunu açıkladı. İzm..
Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler
Gündem

Kavgada söylenmez! CHP'li Başkan'dan Alevi dernek yöneticilerini kızdıracak sözler

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Cemevi'ni kullanan Alevi dernek yöneticilerine ağır sözler sarf etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay