Kuşadası’nda hayat normale dönüyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nda bazı vatandaşların denize girdiği görüldü.

Türkiye’de korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı uygulandı. 11 Nisan tarihinde hafta sonları ve resmi günleri kapsayan şekilde başlayan yasak, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle aralarında Aydın’ın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından hayatın normale dönmesi Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nın cadde ve sokaklarına hareketlilik getirdi. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler maskelerini takıp gerekli önlemlerini alarak dışarıya çıktı, sahil bandında yürüyüş yaptı. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ve Sağlık Caddesi’nde de bazı alış veriş dükkanları açıldı. İlçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi’nde vatandaşların yasak olmasına rağmen denize girip güneşlendiği görüldü.

Kuşadası’nda 25 yıldan fazla yaşadığını belirten serbest meslek sahibi Alpay Yıldırım, “Sokağa çıkma yasağı olduğu için hafta sonları evde oturmak zorunda kalıyorduk. Yasağın kalkmasıyla birlikte tedbirimizi alıp kendimizi dışarıya attık. Kuşadası çok güzel bir tatil kenti. Umarım en kısa sürede bu hastalıktan tamamen kurtulur, eski yaşantımıza döneriz” diye konuştu.