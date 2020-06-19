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Aktüel

Kuşadası’nda 561 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan trafik uygulamalarında kural ihlali yaptığı tespit edilen 561 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:31:31 -
Kuşadası’nda 561 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan trafik uygulamalarında kural ihlali yaptığı tespit edilen 561 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Kuşadası’nda kask ve maske kullanımını ihlal eden 561 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı. Kuşadası Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada,"1-18 Haziran 2020 tarihleri arasında ilçemiz genelinde birçok noktada motosiklet sürücülerine yönelik, özellikle kask ve maske kullanımı ihlali üzerine yapılan trafik kontrollerinde, 2679 motosiklet kontrol edilmiş, kural ihlali yapan 561 sürücüye cezai işlem uygulanmıştır” denildi.

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