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Kuşadası’na bayramda 238 bin araç ile 1 milyon 200 ziyaretçi giriş yaptı

Kuşadası’na Kurban bayramı boyunca 238 bin araç ile yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin giriş yaptığı açıklandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 18:37
Kuşadası’na bayramda 238 bin araç ile 1 milyon 200 ziyaretçi giriş yaptı

Kuşadası’na Kurban bayramı boyunca 238 bin araç ile yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin giriş yaptığı açıklandı.


Kuşadası Emniyet Müdürlüğü PTS kayıtlarına göre hafta sonu ile birlikte 5 günü bulan bayram tatilinde Kuşadası’na 238 bin araç giriş yaptı. Bu rakam geçen Ramazan Bayramı’nda ise 177 bin 425 araç olarak tespit edilmişti. Önceki yıllara ve bayramlara göre büyük artış gösteren araç girişlerinden elde edilen verilere göre de Kuşadası’nı Kurban Bayramı boyunca ziyaret eden tatilci sayısı da 1 milyon 200 bin olarak belirlendi.


-290 emniyet personeli bayram boyunca görev yaptı


Bu arada, Kurban Bayramı boyunca Kuşadası’nda emniyet müdürlüğü personeli yoğun bir mesai yaptı. Çarşı ve mahalle bekçileri dahil 290 emniyet personeli şehrin giriş ve çıkışları ile şehrin ana arterleri ve merkezlerde görev yaparken, eğlence yerleri ile plajlar için de ayrı ekipler görevlendirildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:37
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