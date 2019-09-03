Kuşadası’na 3 gemiyle 4 bin 230 turist geldi Kruvaziyer turizmin başkenti Kuşadası’na 3 gemiyle toplam 4 bin 230 günübirlik turist geldi.

Kruvaziyer turizmin başkenti Kuşadası’na 3 gemiyle toplam 4 bin 230 günübirlik turist geldi.

Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" bin 850 yolcu, Malta bayraklı "Celestyal Olympia" bin 674 yolcu ve Bahama bayraklı "Seven Seas Voyager" ise 706 yolcusuyla sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port Limanı’na yanaştı.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD’li turistler önce otobüslerle Efes ve Meryem Ana gibi tarihi ve turistik yerleri gezmeye giderken, gemide kalan turistler ise Kuşadası çarşılarında gezmeyi tercih etti.

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