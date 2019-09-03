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Kuşadası el sanatları e-ticaret projesi KUTO’da başladı

Kuşadası El Sanatları E-Ticareti Projesi, Kuşadası Ticaret Odası’nda başladı.

03 Eylül 2019 Salı 12:52
Kuşadası el sanatları e-ticaret projesi KUTO’da başladı

Kuşadası El Sanatları E-Ticareti Projesi, Kuşadası Ticaret Odası’nda başladı. Kuşadası Ticaret Odası tarafından Kuşadası’nda ikamet eden, sosyal güvencesi olmayan, evde üretim yapan ya da yapmak isteyen kadınların e-ticaret yapmasını sağlamak ve girişimciliği geliştirmek amacıyla başlatılan proje, toplam 176 saat sürecek.


İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi’nin de desteklediği ve 21 katılımcının yararlandığı proje süresince katılımcılar, el sanatlarının makrome dalında alacakları eğitimin yanı sıra; sosyal medya, e-ticaret ve ürün fotoğrafçılığı konularında da eğitim görecekler.


Kadınların el emeğini değerlendirmek ve iş hayatına atılmalarını sağlamak amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; evde üretim yapan ya da yapmak isteyen kadınlarımızın el emeklerini değerlendirmek, iş hayatına atılarak aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz projemiz, kadınlardan büyük ilgi gördü. Özellikle hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınların kabul edildiği proje kapsamında katılımcılarımız sadece el sanatları dalında değil, sonrasında yararlanacakları sosyal medya ve e-ticaret konularında da eğitim alacaklar. Devamında da ürün fotoğrafçılığı kursuyla, ürünlerinin en iyi görsellerini ve paylaşma tekniklerini öğrenecekler ” dedi ve Kuşadası Ticaret Odası’nda, önümüzdeki aylarda farklı konularda eğitimlere devam edileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:52
  1. sanat
  2. fotoğraf
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