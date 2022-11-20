Kuşadası Belediyesi iş yerlerini kiraya veriyor
Mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait ilanla duyurulan taşınmazların kiralama işi 01.12.2022 tarih, saat 10:00’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihalesi yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Encümen huzurunda yapılacak. İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
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