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Ekonomi Kuşadası Belediyesi iş yerlerini kiraya veriyor
Ekonomi

Kuşadası Belediyesi iş yerlerini kiraya veriyor

Mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait ilanla duyurulan taşınmazların kiralama işi 01.12.2022 tarih, saat 10:00’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihalesi yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 13:49:00 -
Kuşadası Belediyesi iş yerlerini kiraya veriyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Encümen huzurunda yapılacak.  İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

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