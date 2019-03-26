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Kuşadası Belediye Başkan Adayı Günel: İddialara Hülya Suyolcu ile cevap verdi

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, rakibi AK Partili Fuat Akdoğan’ın iddialarına öldürülen Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’nun eşi Hülya Suyolcu’nun da katıldığı İkiçeşmelik mahalle mitinginde cevap verdi.

26 Mart 2019 Salı 15:09
Kuşadası Belediye Başkan Adayı Günel: İddialara Hülya Suyolcu ile cevap verdi

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, rakibi AK Partili Fuat Akdoğan’ın iddialarına öldürülen Kuşadası Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’nun eşi Hülya Suyolcu’nun da katıldığı İkiçeşmelik mahalle mitinginde cevap verdi. Başkan Adayı Ömer Günel, “Rakibim Fuat Akdoğan’ın beni bir tek katil yapmadığı kalmıştı. Onu da söyledi. Ben avukatım belgesiz konuşmam. Fuat Akdoğan’ın belediye başkanlığının üstünden 10 yıl geçti. Halen kendisine dava açılıyor. Hakkında sadece 15 tane görevi kötüye kullanma davası var” diye konuştu.


Yapılan son anketlere göre Kuşadası Belediye Başkanlığı seçiminde açık ara önde olduğunu belirten Ömer Günel, bu nedenle rakibi Fuat Akdoğan’ın siyasi nezaketi yitirdiğini ileri süren Ömer Günel, “Seçimi kaybediyor olmasının verdiği gerginlikle Fuat Akdoğan kantarın topuzunu iyice kaçırdı. Seçim çalışmalarının ilk gününden beri Rahmetli Beleidye başkanımız Lütfi Suyolcu’nun eşi Hülya Suyolcu bize destek oluyor” diyerek İkiçeşmelik mahalle mitinginde Hülya Suyolcu’nun önünde konuştu.


Fuat Akdoğan’ın “Buradan söylüyorum, bizim belediye başkanımız Suyolcu evinin önünde katledildi. O cinayetin azmettiricilerinin uzantıları senin listende. Sen bunların hesabını ver” sözlerini hatırlatan Ömer Günel “Rakibim dünkü mitinginde iddialarına bir şeyi daha eklemiş. Beni bir tek katil yapmamıştı. ‘Rahmetli belediye başkanı Lütfü Suyolcu’nun öldürülmesinin uzantıları Ömer Günel ile beraber’diyerek onu da yaptı. Sevgili abim eski belediye başkanımız Lütfi Suyolcu’nun eşi Hülya Suyolcu şu an burada. Ben diyorum ki bu arkadaş boş konuşuyor. Bu arkadaşın konuştuğu her şeyin altı boş. Bugüne kadar hep edebimizle adabımızla Kuşadası halkına ne yapacağımızı anlattım. Projelerimizi konuştum. Ama rakibim rahat durmuyor. Sizlerde benden bir şeyler söylememi istiyorsunuz, biz de bize yakışan gibi konuşuyoruz. Ne yapıyoruz her gün buraya bir belge koyuyoruz. Çünkü ben avukatım, belgesiz konuşmam” dedi.


“Ben avukatım senin kadar hakim savcı tanımıyorum”


Konuşmasında rakibi Fuat Akdoğan ile ilgili açıklamalara devam eden CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, “Arkadaşın saymakla bitmez davaları var. Belediye başkanlığının üstünden 10 yıl geçti hala dava açılıyor. Ben avukatım senin kadar hakim, savcı tanımıyorum kardeşim.Alın size yeni bir belge. Belediyeyi tam 2 milyon 788 bin 700 TL zarara uğratmış. Hakkında sadece 15 tane görevi kötüye kullanma davası var. Hakkında açılmış davalar halen devam ediyor. Gelsin bu belgeye cevap versin. Belediyeyi zarara uğratmadım desin” diyerek ekrandan iddianame evraklarının görüntüsünü paylaştı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:09
  1. doğa

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