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Kuşadası bayrama hazır

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte Kurban Bayramı hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:01
Kuşadası bayrama hazır

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte Kurban Bayramı hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.


Bir yandan cadde, sokak, kıyı ve plajlarda detaylı temizlik çalışması yürütülürken bir yanda da halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, böcek, kene ve haşereye karşı yerleşim alanlarında periyodik ilaçlama yapılıyor.



Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, ekipleri Güzelçamlı ve Davutlar Mahallesi sahil şeridinde detaylı temizlik çalışması yaptı. Çalışma kapsamında plajlar ile yeşil alanlardaki çöpler toplanarak, yürüyüş yolları süpürülerek yıkandı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Vicdan Çetav’ında katıldığı temizlik çalışmasında Güzelçamlı ve Davutlar Mahalleleri sahil şeridinde bulunan durgun sular, rögarlar, foseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklık alanlar, binaların bodrum katları ile çöp konteynerleri haşerelere karşı ilaçlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri ise sahil şeridinde ot biçme ve budama işlemi yaptı.


Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, birçok bitki türlerinde görülen külleme hastalığına (Basra hastalığı) karşı ilaçlama yapıyor. Yapraklar ve çiçeklerde üreyerek bitkilerin kurumasına neden olan külleme hastalığına karşı ilaçlama Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gece eş zamanlı olarak kent genelinde ilaçlama yaptı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:01
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