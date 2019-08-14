0553 313 94 23

Kuş vatandaşlarla bayramlaştı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programında, vatandaşlarla bir araya gelip, bayramlarını kutladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:14
Kuş vatandaşlarla bayramlaştı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programında, vatandaşlarla bir araya gelip, bayramlarını kutladı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programına katılıp,vatandaşlarla bayramlaştı. Büyükyol caddesinde bulunan Eyyübiye Belediyesi Yerel Yönetimler Konağı’nda düzenlenen bayramlaşma programına;Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, TBMM İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları üyeleri, Mahalle Muhtarı, STK Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma programında bayram tebriklerini kabul eden ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kuş, gelen misafirleri tek tek uğurlamayı da ihmal etmedi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği bayramlaşma programında aileleriyle birlikte gelen çocuklarla da yakından ilgilenen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mutlu ve huzurlu günlerin daim olması temennisinde bulundu.


İslam aleminin birlik ve beraberliğinin daim olması temennisinde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Bugün Eyyübiye Belediyesi olarak gerek halkımızla hizmet binamızda bir araya geldik ve bayramlaşma merasimimizi gerçekleştirdik. Halkımızla kucaklaştık. Bayram demek; birlik beraberlik demek, sadakat demek, yakınlaşmak demektir. Cenab-ı Mevla’mıza yakınlaştığımız bu günlerde inşallah İslam aleminin de birlik ve beraberlik içinde yaşamasına ve yakınlaşmasına vesile olur. Bir kez daha tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın teveccühü oldukça yoğundu. Seçildiğimiz ilk günden itibaren hep vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bugünkü bayramlaşmamız da halkımızla birlikte kucaklaşarak gerçekleştirdiğimiz bayramlaşmaydı. Yoğun katılımlarından dolayı vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ederim” dedi.


Birlik ve beraberlik içinde halka dokunmaya devam edeceklerini belirten TBMM İdare Amiri Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ise, “Bugün Eyyübiye Belediyemizin ve teşkilatımızın bayramlaşma programındayız. Halkımızla kucaklaştık. Bayramın teşkilatımıza, ilçemize ve Şanlıurfalı hemşerilerimize, tüm İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Halkımızın memnuniyetini belediyemizden görüyoruz. Bundan sonra bu memnuniyet çalışmalarla daha da devam edecek. Gönül belediyeciliği yaptığımız sürece halkımız desteğini bizlerden esirgemeyecektir. Birlik ve beraberlik içinde yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. İnşallah halkımızın beklentilerine cevap vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da, yoğun katılımdan dolayı teşekkürlerini ifade ederek, “Tüm Eyyübiyeli ve Şanlıurfalı hemşerilerimim bayramını kutluyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize zeval vermesin. İlçemizin bayramlaşma katılımı oldukça yüksekti. Yoğun katılımlarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu mama bebeklerin damaklarını şenlendirecek!
    1. Bu mama bebeklerin damaklarını..
    2. Bayramın son gününde İstanbullular..
    3. Ev konserveleri için tehlikeli bakteri..
    4. Andre Ayew 2 golle maçın yıldızı oldu
    5. Piknikçilere uyarı: Ateşi su ile..
    6. Ellerine poşet alan gençler, ev ev..
    7. Norveçliler cami önünde nöbet tutmaya..
    8. Tahtalı Barajında bal ormanı kuruldu..
    9. Pakistan BMGK'ye Cammu Keşmir için..
    10. Galatasaray adım adım seçime yolunda
    11. Dünyada sadece 4 tane var, biri Bursa'da
    12. Erbaş: İslamofobi endüstrisi ile..
    13. "Hac organizasyonunda bir numarayız"
    14. Monaco'dan forvet transferi
    15. Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde
    16. İmzalar tamam: ABD'den yeni hava..
    17. Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı..
    18. Fatih’te otelde çıkan yangın paniğe..
    19. Umut Kervanı Silopi’de 200 aileye..
    20. Yeni ve modern Hasankeyf’te sona..
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi