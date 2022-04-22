  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Küs olduğu dayısıyla tartıştı, fenalaşıp öldü!
Yerel

Küs olduğu dayısıyla tartıştı, fenalaşıp öldü!

Kastamonu'da küs olduğu dayısıyla köy kahvesinde karşılaşan 30 yaşındaki Soner Altun, yaşanan tartışma sonrası aniden fenalaşarak yere yığıldı. Talihsiz genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 09:40:00 -
Küs olduğu dayısıyla tartıştı, fenalaşıp öldü!

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde saat 21.30 sıralarında yaşanan olayda, aralarında anlaşmazlık bulunan Ş.A. ile yeğeni Soner Altun, köy kahvehanesinde karşılaştı.

Tartışma Sonrası Fenalaşıp Aniden Yere Yığıldı

Ş.A., Altun'a ''Yerimden neden geçtin'' diye sinirlendi. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Soner Altun, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri köye geldi.

Olay Yerinde Can Verdi

Altun, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ş.A., jandarma tarafından gözaltına alınırken, Soner Altun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay