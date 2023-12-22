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Yerel Kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 2 şüpheli yakalandı
Yerel

Kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 06:45:00 -
Kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Kurusıkı tabancaların namluları değiştirilerek ateşli silaha dönüştürüldüğü belirlenen bir atölye ve ikamete operasyon düzenlendi.

Aramalarda kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, namlusu değişme aşamasında 2 kurusıkı tabanca, silah namlusu, muhtelif silah parçaları, ruhsatsız tüfek, 3 şarjör, 6 tane 9 milimetre fişek ve namlu değiştirmede kullanılan aletler ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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