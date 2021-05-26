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Ekonomi Kurumlar vergisi 2021’de yüzde 25 olacak
Ekonomi

Kurumlar vergisi 2021’de yüzde 25 olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 15:43:00 -
Kurumlar vergisi 2021’de yüzde 25 olacak

Tebliğde, finansman gider kısıtlaması, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini satın almaları halinde yapılacak vergilendirme esasları, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranı ile 2021 ve 2022’de uygulanacak kurumlar vergisi oranına ilişkin düzenlemeler yer aldı. Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan vergilendirme dönemleri için 1 Temmuz 2021’den itibaren verilmesi gereken yıllık/geçici kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlarına yüzde 25 kurumlar vergisi/geçici vergi uygulanacak. 2022 hesap dönemine ait kurum kazançları üzerinden ise yüzde 23 kurumlar vergisi alınacak.

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