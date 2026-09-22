Kurum'dan New York'ta COP31 mesajı: 'Artık hedeflerden uygulama diyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu ve New York İklim Haftası kapsamında Times Meydanı'nda ebru sanatıyla yapılan COP31 tanıtımına katıldı. Sanatçı Garip Ay'ın ebru sunumuyla COP31 logosunu tasarladığı alanı ziyaret eden Kurum, Ay ile birlikte ebru yaptı.

Bakan Kurum, "Times Meydanı'nda özümüzü, kültürümüzü anlatan, değerlerimizi anlatan ebru sanatımızla birlikte hem COP31 tanıtımını yapıyoruz hem de COP31'e ilişkin hedeflerimizi, hayallerimizi tüm dünyayla paylaşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadelede BM'nin en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği ve başkanlığı, BM 81'inci Genel Kurulu haftasında ABD'nin New York kentinde tanıtılıyor.

Erdoğan görselli afişler New York sokaklarında

Tanıtım etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerinin bulunduğu "Dünya'nın Geleceği Türkiye'de" başlıklı COP31 tanıtım afişleri, LED ekranlı kamyonetlerle New York sokaklarında dolaştırılıyor. Türkevi'nin dış cephesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı tanıtım afişi asıldı. Binanın 3 ayrı katında ve Glasshouse'da da Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin 3 boyutlu sergi ve deneyim alanları ile interaktif bilgilendirmeler sunuluyor.

Basın mensuplarına kampanyaya ilişkin bilgi veren Kurum, "Tüm ülkeler adına bu süreci yürütüyoruz. Amerika'da, BM'de biliyorsunuz her yıl yüz binlerce kişi gelip BM etkinliklerine, organizasyonlarına katılıyor. Biz de Türkiye olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz COP sürecinde hem bir taraftan ülkemizi tanıtalım hem de COP sürecine ilişkin bilgilendirelim istedik. O yüzden Amerika'nın hemen hemen her yerinde bu tanıtımı BM sürecinde yapacağız. Türkiye'nin başarı hikayesini burada anlatma fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.

"Artık icraat diyoruz, netice istiyoruz"

Ebru sanatının Türkiye'nin kültürünü yansıttığını dile getiren Kurum, COP31 sürecinden beklentisini şu sözlerle anlattı: "Artık hedeflerden uygulama diyoruz. Artık icraat diyoruz, netice istiyoruz. Tüm dünya halkları bizden bunu bekliyor. Biz de bu iradeyi COP Başkanlığı olarak yürütüyoruz. İstiyoruz ki bu tanıtım sonrasında da başarılı bir COP süreci yürüsün ve orada netice alalım. Gerçekten bu kötü gidişata 'dur' diyelim."

Alınacak kararlarla gelişmekte olan ülkelere teknolojik erişim ve bilgi erişiminin sağlanmasını istediklerini belirten Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: "Finansa erişim ki; bugün dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Bu sorunları çözecek kararlılığı ve iradeyi ortaya koyalım istiyoruz."