Kuruluş Osman'ın yeni sezon afişi heyecanlandırdı
Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 6 Ekim Çarşamba akşamı sezona başlayacak ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman"ın 3. sezon afişi yayınlandı. Yeni sezon afişi yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman", yeni oyuncu kadrosuyla 3. sezona oldukça iddialı başlayacak. Dizinin çekimlerine başlandı ve ekip yoğun temponun içine girdi.
Yeni sezon fragmanları ile büyük ilgi gören ve tıklanma rekorları kıran "Kuruluş Osman", üçüncü sezon afişiyle de iddiasını ortaya koydu. Afişte dikkat çeken detay ise yeni karakterlerin ilk kez izleyicilere gösterilmesi oldu.
Afişte Osman Bey’in yanı sıra Malhun Hatun ve Bala Hatun; dizinin yeni karakterleri Turgut Bey, Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris, Harmankaya Tekfuru’nun kardeşi Mari Kosses ve İnegöl Tekfuru Nikola yer aldı.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği dizi, 6 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de atv ekranında üçüncü sezonuna başlıyor.