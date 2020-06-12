Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Ediz Hun'un darbe ve referandum sözleri

Milyonların beğenerek izlediği Kuruluş Osman dizisi her yeni bölümünde seyirciyi ekran başına kilitlerken, Osman Gazi'nin babası olan Ertuğrul Gazi'nin de diziye geri dönüp dönmeyeceği uzun süredir tartışılıyordu. Uzun süren bu tartışmalara Ertuğrul Gazi'nin ünlü oyuncu Ediz Hun ile birlikte geri döneceği açıklanınca seyircilerin meraklı bekleyişi son buldu. Ertuğrul Gazi rolünü Ediz Hun'un oynayacağının açıklanmasının ardından Kuruluş Osman severleri ünlü oyuncunun hayatını araştırmaya başladı.

"1980 darbesi olmasaydı Türkiye 50 yıl ileride olacaktı"

Bir dönem ANAP saflarında parlamentoda görev yapan ünlü oyuncunun 1980 darbesiyle ilgili sözleri ve 2010 yılında yapılan referandumda kullandığı oyun rengi araştıranların dikkatini çekti. Geçmişte yaptığı bir açıklamada demokratik ilkelerden uzaklaşmak insanları ilkel, ülkeleri de geri bıraktığını belirten Ediz Hun, "1980 darbesi olmasaydı Türkiye 50 yıl ileride olacaktı." ifadelerini kullanmıştı.

Referandum öncesi çağrı

2010 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda 'Evet' oyu kullanan Ediz Hun'un "Bu benim için uygun bir anayasadır." dediği ve 'hayır' oyu kullananlara "Şartlı refleksten vazgeçelim, şartlanmayalım. Referandumda herkes elini vicdanına koysun. Yeni anayasayı okusunlar, ondan sonra karar versinler" diye seslendiği ortaya çıktı. Referandum dönemi Türkiye'yi düşünerek herkese sağduyu çağrısı yapan Hun vatandaşlara "Desteklediğiniz partiler olabilir, düşüncelerinize saygı duyuyorum. Ama referandumda sağcı-solcu meselesini bırakalım. Bu ülkenin evlatları olarak birbirimizi kardeşçe kucaklayalım. Kinle, nefretle hiçbir yere varılmıyor. Bu deneyimi yaşadık." vurgularını yapıyor. Sol gelenekten gelen siyasilerin referandumda 'hayır' oyu kullanmalarına bir anlam veremediğini söyleyen sanatçı, şöyle devam ediyor: "Arkadaşların pek çoğunu tanıyorum. Psikolojide şartlı refleks vardır, şartlanmayalım, vicdanımızla, zihnimizle anayasayı yeniden irdeleyelim. Beğenmediğimiz maddeler varsa itirazımızı yapalım ama topyekün bir 'hayır' anlamsız." şeklinde çağrıda bulunmuştu.