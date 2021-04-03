Kuruluş Osman'ın Umur Bey'i Şahin Ergüney: Bunu hiçbir zaman unutamam

"Kuruluş Osman"da "Umur Bey" karakterini canlandıran usta oyuncu Şahin Ergüney, Bozdağ Film Youtube kanalına konuştu.

Kuruluş Osman dizisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ergüney şu sözleri sarfetti:

"Bir toplum tarihini iyi bildiği zaman güçlü bir şekilde ayakta durur. Biz Türklerin tarihi neredeyse insanlık tarihinin oluşumuna kadar gidiyor. Tarihini ortaya koymak son derece mutluluk veriyor. ‘Kuruluş Osman’ Osmanlı İmparatorluğu’nun kaynağına gidiyor, o kaynağı göstermesi açısından çok önemli. Tarihçiler, belgeler ve materyallerle tarihi bugüne getirirler ama sinemacılar ya da yazarlar o tarihi belgeleri, bilgileri alır, kendi muhayyilesinde şekillendirir, kurgulayarak kendi yorumunu da katarak seyirciye sunarlar. Burada seyirciye karşı sorumlulukları birinci derecededir. Kuruluş Osman bu sorumluluğu gerektiği kadar yerine getiriyor ve bakışınızı Osmanlı’nın kaynağına çevirmenize vesile oluyor."

"Kendi tarihimi ortaya koymak son derece mutluluk veriyor"

Ergüney, dizinin kendisine verdiği derin hissiyatı şu sözlerle aktardı:

"Karakterimle bağlantımda beni etkileyen noktaların biri, benim de bir Çepni Türkü olmam. Oğuz boylarından Orta Karadeniz’deki Canik beyliğine bağlı bir Çepni Türkü’yüm. Kendi kökümü, insanımı, tarihimi ortaya koymak son derece mutluluk veriyor. Umur Bey bir kere son derece güçlü bir karakter. Kendi obasına, toyuna son derece inanan, sahip çıkan bir bey. Diğer Türkmen beyleri Anadolu’ya daha önce gelmişken; o Moğollar ile hala savaşan bir bey. Doğal olarak da Moğolların gücünün karşısında artık biraz çaresiz kalıp Osman Bey’in çağrısıyla Batı’ya doğru geliyor. Gelirken kendi gücünü, o Türk düşüncesini taşıyarak geliyor. Osman Bey’i çok seviyor.

Osman Bey’in Türk birliğini oluşturmasına inanıyor ama buna inanırken de kendi kimliğini bertaraf etmeden, güçlü bir şekilde var ederek geliyor. Zaten Osman Bey ile de çatışmalar burada başlıyor. İkisi de güçlü beyler. İkisinin birlikteliği çok daha güçlü olacak. Umur Bey’in şöyle bir tarafı var; savaşlarda erkek evlatlarını şehit vermiş, bir kızı kalmış. Malhun’u bir savaşçı gibi, bir devlet adamı gibi yetiştiriyor. Kendi toyunda, toplantılarında baş köşeye alıyor. Bizans ile olan görüşmelere dahi kızını gönderiyor ve biraz kızına devretme çabasında. Zaten bizim Türkmenlerin kadına bakışı muhteşem. Aslında anaerkil bir toplumuz biz."

Kuruluş Osman setinde bir aile ortamı olduğunu dile getiren Ergüney, "Bu setin güzel bir yanı var; birçok sette çalıştık, işi biten gidiyor ama buraya sabah geliyoruz, birlikte kahvaltı yapıyoruz, akşam çayımızı, kahvemizi beraber içiyoruz, burada bir aile oluyoruz. Kamera arkasında müthiş güçlü bir yapı var. Reji grubundan işlerini çok iyi bilen insanlarla çalışıyoruz. Prodüksiyona, kostüme, yapıma kadar son derece profesyonel bir anlayış var. O yüzden sette ‘Şu kişiyle anlaşıyorum’ dersem yanlış olur çünkü hepsi ile çok iyi anlaştığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarih olduğu yerde korunmalı"

Ergüney, "Setten hatıra olarak neyi götürmek isterdiniz?" sorusuna "Ben buraya girdiğim zaman bir tarihle iç içe olduğumu hissediyorum ve tarihin olduğu yere dokunulmamalı. Tarih olduğu gibi yerinde muhafaza edilmeli düşüncesindeyim. Yine de ‘Neyi alıp götürmek istersin?’ dersen benim için atlar müthiş varlıklar. At üstünde olduğum zaman atımla kurduğum diyalog, onun sıcaklığını hissetmem bana büyük coşku veriyor. İmkanım olsa atımla birlikte olmak isterim" şeklinde yanıt verdi.

"Yaklaşık 700 yıllık bir tarihin içine doğru gidiyorum diye düşündüm"

Kendisini en çok heyecanlandıran sahneyi anlatan Ergüney, "Sette beni etkileyen bir günüm var. Atla Osman Bey’in toyuna gideceğiz. Kostümleri giydik, arkada alplerimiz atla gidiyoruz. Kemerli kapıdan içeriye girdiğim an 700 yıl önceye gittiğimi hissettim. Oradaki alplerin bakışları, duruşları, yanan meşaleler, sis, duman, eski yapılar, nal sesleri… Oradan inip yürümeye başladığımda içimde bir heyecanla 700 yıllık bir tarihin içine doğru gidiyorum diye düşündüm. Bunu hiç unutmayacağımı düşünüyorum" diye konuştu.