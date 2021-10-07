Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen açıklaması! Alparslan: Büyük Selçuklu…

Burak Özçivit'in Osman karakterini oynadığı Kuruluş Osman 65. yeni bölümü ile yeni sezona damga vurdu.

Dizide birbirinden yeni isimler yer alırken, Osman Bey'i ve beraberindekileri yeni sezonda çarpıcı gelişmeler bekliyor. İlerleyen bölümlerde devasa prodüksiyon da daha heyecanlı sahnelerin yer alacağı düşünülüyor.

Ayrıca TRT’de yapımcılığını Emre Konuk’un üstlendiği başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in olduğu Alparslan: Büyük Selçuklu merakla bekleniyor.

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen’in Alparslan dizisinde neler yaptığını da çok merak ediyor. Kuruluş Osman 65. yeni bölümünde performansı göz dolduran Burak Özçivit gazetecilerin Fahriye Evcen sorusuna “Merak ediyorum, neler yapıyorlar. Onlar da başlayacak yakında” diye konuştu.