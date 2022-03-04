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Gündem Kuruluş Osman'ın Aygül'ünün umre fotoğrafı gündem oldu
Gündem

Kuruluş Osman'ın Aygül'ünün umre fotoğrafı gündem oldu

Kuruluş Osman dizisinde Aygül karakterini oynayan Buse Arslan'ın yıllar önce umreye gitmeden önce çektirdiği kare sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 09:25:00 -
Kuruluş Osman'ın Aygül'ünün umre fotoğrafı gündem oldu

Yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman, Çarşamba günlerine damga vurmaya devam ediyor. 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğinde olan dizinin başrollerinde; Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy yer alıyor. Burak Özçivit'in "Osman Bey" karakterini oynadığı dizide yer alan Buse Arslan, Aygül'ü oynuyor.

2011 yılında yer aldığı Akasya Durağı dizisi ile hayatımıza giren Arslan, Kocamın Ailesi ile oyunculuktaki yerini sağlamlaştırdı.

Kuruluş Osman dizisindeki Aygül karakteri sayesinde ününe ün katan oyuncu, 5 yıl önce iş insanı Kazım Akdeniz ile evlenmişti. İkilinin evlilikleri sona erdi ancak çiftin henüz evliyken umreye gittiği öğrenildi.

Arslan o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yolcuyuz" notunu düşmüştü. Oyuncunun o fotoğrafı uzun zaman sonra yeniden gündem oldu.

Buse Arslan'ın tesettürlü halini gören hayranları, sosyal medyadan övgü dolu yorumlar yapmayı ise ihmal etmedi.

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Yorumlar

Eeeee

Sonra irtidad mı eylemiş. Rahmetli Turgut Özal ın karısı gibi bu da çağdaş hacı herhal. O da öyle hacıya gitti geldikten sonra tesettür mesettür hak getire, ondan sonra bir de ben çağdaş hacıyım dedi ve gençlere kötü bir yol açtı, haccı oyuncak etti, Allah selâmet vermesin bu k.... ya...
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