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Medya Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım
Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım

ATV'nin soluksuz izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta. Dizinin merakla beklenen 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 22:37:00 - 2021-10-18 22:38:34

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 67. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni tanıtımına Osman Bey'in "Gayrı sözün bittiği yerdeyiz. Pusatlarımız bilensin. Türk’ün tek damla gözyaşı için cümle cihanı yıkarız!" sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 20 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

Kuruluş Osman'ın 66. bölümünde yaşananlar

Kuruluş Osman'ın 66. bölümünde Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır. Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.

Osman Bey Karayel'in katilini arıyor

Çok sevdiği can dostu Karayel'in katledilmesi ile büyük bir şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar. Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.

Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun ile iktidar mücadelesine girişir. Bala Hatun'un "Bu obanın baş hatunu benim" çıkışıyla gerilim yükselirken iki hatunun çatışması oba ahalisini de etkiler.

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