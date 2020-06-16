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Medya

Kuruluş Osman'dan müthiş final! O isim ölüyor

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi sezon finaline hazırlanıyor. 24 Haziran 2020'de sezon finaline gidecek olan dizide Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in öleceği konuşuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:52:00 - 2020-06-16 11:46:38
Kuruluş Osman'dan müthiş final! O isim ölüyor

Bu sezon en çok izlenen dizilerin başında gelen Kuruluş Osman dizisi önemli bir başarı elde etti. Sadece çarşamba gününün değil haftanın da en çok izlenen dizisi olan Kuruluş Osman sezon finali ile izleyenlerini üzecek. Ancak önemli bir bölüm hazırlayarak 24 Haziran 2020 Çarşamba günü 27. Bölüm ile sezon finaline gidecek.

Kuruluş Osman sezon finalinde neler olacak?

Son bölümlerde Osman Bey amcası Dündar Bey ile karşı karşıya gelmiş ve onun neden arkasından iş çevirdiğini öğrenmek istemiştir. Gerçek tarihte de Osman Bey’in amcası Dündar Bey’i kıskanç davranışları nedeniyle öldürdüğü biliniyor. Bu nedenle sezon finalinde belkide Dündar Bey’in ölümünü izleyeceğiz. Müthiş bir sezon finali ile izleyicilerine veda edecek olan Kuruluş Osman dizisi yaz tatiline girecek ve Ağustos ayında yeniden sete başlayacak.

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Yorumlar

kubilay.

öyle bir iki sezonla bu işi bırakmayın,şöyle 15-20 sene devam etsin.
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