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Medya Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım
Medya

Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 66. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 21:58:00 - 2021-10-11 22:00:40

Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 3. sezona bomba gibi bir giriş yaparak reytingleri altüst eden Kuruluş Osman'ın 66. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

Çarşamba akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni tanıtımı yine nefes kesti. Tanıtıma Osman Bey'in "İntikam ateşi sahibini de yakar" sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman 66. bölümüyle 13 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak.

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