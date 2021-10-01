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Medya Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Efsane isim geri dönüyor
Medya

Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Efsane isim geri dönüyor

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın yeni sezon 2. tanıtımı da yayınlandı. 6 Ekim'de seyircisi ile buluşacak olan dizinin yeni fragmanında Turgut Alp'in isminin geçmesi dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 10:04:00 - 2021-10-01 10:04:38

ATV'nin fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman' bu sezon da izleyicilerini büyülemeye devam edecek. Üçüncü sezona yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonu 6 Ekim'de başlıyor.

Fragmanda ismi geçen Turgut Alp’in, Diriliş Ertuğrul’daki Ertuğrul Bey’in en yakın dostu Turgut Alp olup olmadığı merak konusu.

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