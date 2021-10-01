Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Efsane isim geri dönüyor

ATV'nin fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman' bu sezon da izleyicilerini büyülemeye devam edecek. Üçüncü sezona yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonu 6 Ekim'de başlıyor.

Fragmanda ismi geçen Turgut Alp’in, Diriliş Ertuğrul’daki Ertuğrul Bey’in en yakın dostu Turgut Alp olup olmadığı merak konusu.