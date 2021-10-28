Kuruluş Osman'dan bomba fragman!
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Framana Osma Bey'in ''Türk'ün huzur bulmadığı yerde, hiç kimseye huzur yoktur!'' sözleri damga vurdu.
Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.
Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 69. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Yayınlanan fragmana, Osman Bey'in, ''Osman Bey'e baş kaldıranın başı gövdesinde durmaz. Türk'ün huzur bulmadığı yerde, hiç kimseye huzur yoktur!'' sözleri damga vurdu.