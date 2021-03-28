Kuruluş Osman’da yeri yerinden oynatacak gelişme! Sona gelindi
İkinci sezonunda da reytinglerin zirvesinden inmeyen sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın, Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 52’nci bölümünde hainin kimliği ortaya çıkıyor, Kayı Obası’nda ise yer yerinden oynuyor.
Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 52’nci bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.
Uzun süredir Kayı Obası'ndaki hainin izini süren Osman Bey, nihayet aradığı kanıta ulaşıyor. 52'nci bölümden yayınlanan ikinci fragmanda; Umur Bey, Malhun Hatun'un ele geçirdiği kanıtı Osman Bey'e teslim ediyor.
Osman bey amcasının cezasını nasıl kesecek?
Yeni bölümde Umur Bey, Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde gerçekleşen toplantıda Malhun Hatun'un Çömlekçi İdris'in öldürüldüğü yerde ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim ediyor. Böylece Osman Bey, obadaki hainin amcası Dündar Bey olduğunu anlıyor.
'Kuruluş Osman'ın 31 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde, Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i nasıl cezalandıracağı sosyal medyanın gündemi oldu.
Dizinin takipçileri Osman Bey'in yeğeni Bayhoca'nın, emektar Abdurrahman Gazi'nin ve diğer şehitlerin intikamını nasıl alacağını merakla bekliyor.