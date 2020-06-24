Kuruluş Osman’da Subutay detayı! Onlar Timuçin’in ‘dört köpeği’

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman sezon finali bölümü bu akşam ekrana gelecek. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Subutay Noyan oldu. Peki, Kuruluş Osman Noyan Subutay kimdir? Tarihte Noyan Subutay var mı? Ayrıntılar haberimizde…

Kuruluş Osman Noyan Subutay kimdir?

Onlar, Timuçin’in Dört Köpeğidir. Alınları bakırdan yapılmıştır, çeneleri makas, dilleri delip geçen tığ gibidir, kafaları demirden, kırbaç gibi kullandıkları kılıçları vardır… Savaş günü geldiğinde düşman etini yalayıp yutarlar. Dikkatli olun, onlar artık zincirlerinden boşandılar ve neşeyle salyalarını akıtıyorlar. Bu dört köpek, Cebe, Kubilay, Çelme ve Subutay’dır.”

Cengiz Han’ın sağ kolu olarak Subutay, cesur ve güçlü bir strateji uzmanı ve generaldi. Ünlü Moğol liderlerinin imparatorluklarını genişletmesine yardımcı olmada güvenilir bir tercihti. Moğollara küçük yaşta katılmasına rağmen Subutay’ın inanılmaz yetenekleri Cengiz Han’ın ‘savaş köpeklerinden’ biri olmasını sağladı.

‘Bahadır’ lakabıyla da bilinen Subutay, hem ünlü Moğol hükümdarı Cengiz Han hem de onun varisi ve oğlu Ögeday Han’a hizmet etmiştir. Moğol İmparatorluğunun en ürkütücü generallerinden biri olan Subutay Asya ve Avrupa’da çetin geçen sayısız sefere gönderilmiştir.

Genç Subutay Subutay’ın 1160 ile 1170’li yıllar arasında doğduğuna inanılır. Kaynaklar da genellikle 1176 yılında doğduğunu söylüyor. Bu General, Moğol kabilesi olarak kabul edilmeyen Uriangkhai adında bir kabileye mensuptu. Bu insanlar, ormanlarda yaşar ve Moğolların aksine binicilikle değil de kürk ticareti ve demircilikle uğraşırdı. Subutay’ın bir demircinin oğlu olduğu ve bir kaynakta da babasının isminin Qaban olduğu söylenir. Bir demirci olarak Subutay’ın babası, silahlar ve pişirme kapları gibi kırık metal nesneleri onararak Moğollara hizmet etmiş olabilirdi. Belki de genç Subutay, Moğollarla bu şekilde tanışmıştı.

Subutay, Cengiz Han’ın ordusuna gençken katılmıştı. Bir kaynağa göre Moğol ordusuna katıldığında sadece 14 yaşındaydı ve savaşa katılamayacak kadar küçük olduğu için Han’ın kapı görevlisi olarak atandı. Bu pozisyonu sayesinde Moğolların savaş sanatını öğrenmeye başlayan Subutay’ın binicilikte hiç tecrübesi yoktu. Ormanda yaşayan biri olarak bu yetenekten yoksun olduğu için ata binmeyi yanına görevlendirildiği Moğol subayından öğrendi. Bu subay aynı zamanda yay kullanmayı ve daha sonra bu ikisini birlikte kullanmayı da öğretti. Moğol ordusunu hafife alınmayacak bir ordu haline getiren şey, işte bu at ve yayı birlikte kullanabilmeydi.

Subutay, Moğol ordusunda en alt basamaktan başlayıp en üstlere kadar çıktı ve Cengiz Han’ın beyin takımının bir parçası oldu. Bu durum, çoğu kez Moğol liderinin insanları liyakatlerine göre atadığının kanıtı olarak gösterilir çünkü Moğol olmayan sıradan bir vatandaş Subutay, onun ordusunda yükselebilmiştir. Askeri bir komutan olarak Subutay, büyük ihtimalle Batı’ya yaptığı seferleriyle tanınır. Bu seferlerde Subutay, aralarında Rusların, Lehlerin ve Macarların da bulunduğu düşmanlara karşı Moğol ordusunu komuta etmiştir.

Bu savaşlar sırasında Subutay, çok yönlü bir general ve strateji uzmanı olduğunu herkese gösterdi. Genellikle en büyük zaferi olan atfedilen Mohi Savaşı buna örnek olarak verilebilir. Bu savaş 1241 Nisanında Batu Han ve Subutay önderliğindeki Moğollarla Macar Kralı IV. Béla komutasındaki Macarları karşı karşıya getirmiştir. Savaşta, Sajó Nehrinin karşı tarafına konuşlanan Macar askerlerin kullandığı arbaletlerin yoğun ateşi altında kalan Moğollar normalden çok daha fazla ağır yara aldı. Daha fazla kayıp vermemek için normalde kuşatma zamanında kullanılan bir teknik olan askerlere taşlarla karşılık vermeye karar verdi. Aynı zamanda Moğollar Macarların yanından dolaşıp arkasına geçerek onları gafil avlamasına yardımcı olacak bir köprü geçici olarak nehrin aşağısına inşa edildi.

Subutay’ın komutasında Moğol ordusu Doğu ve Orta Avrupa’nın büyük bir kısmını tahrip etti. 1241 yılının sonlarında Subutay Kutsal Roma İmparatorluğunu işgal etmeyi planlarken Ögeday vefat etti ve Moğol güçleri yeni Büyük Han’ı seçmek için eve döndü. Ögeday ölmeseydi Moğolların saldırıları karşısında hiçbir Avrupa ordusunun duramayacağı söylenmiştir.