Kuruluş Osman'da Sofia’ya büyük şok

Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından gündeme geldi. Heyecanın yükseldiği Kuruluş Osman'da Osman Bey ile Balgay'ın karşı karşıya geldiği anlar nefesleri keserken, bölümün sonunda Sofia da büyük bir şok yaşadı.

Kuruluş Osman 26. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

Kuruluş Osman 25. Son bölüm özeti

Osman Bey, Balgay’la kozlarını paylaşıyor…

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor.

Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek?

Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?