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Gündem Kuruluş Osman'da oynamıştı! Acı haberi böyle duyurdu
Gündem

Kuruluş Osman'da oynamıştı! Acı haberi böyle duyurdu

Kuruluş Osman dizisinde Alişar Bey rolünü oynayan Saruhan Hünel, babasının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:38:00 -
Kuruluş Osman'da oynamıştı! Acı haberi böyle duyurdu

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel'in babası koronavirüse yakalanmıştı. Günlerdin iki ünlü kardeş duyurular yapıyor ve kan ihtiyaçları olduklarını belirtiyorlardı.

Oyuncu Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz" demişti.

Hünel kardeşler bugün kötü haberi duyurdu. Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in babası Mehmet Fevzi Hünel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Saruhan Hünel babasının fotoğrafını paylaşarak "Canım babamızı bu sabah kaybettik. Dualarınızı esirgemeyin" notunu düştü.

 

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